20 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

16.40 Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

17.00 Rusya ekibi son çalışmasını yapacak.

18.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

18.30 Sarı lacivertliler hazırlıklarını tamamlayacak.

BENFICA - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

14.00 Benfica, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

16.30 Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

20.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

21.00 Sarı kırmızılı ekip, Benfica maçının son çalışmasını yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi

- Son 16 Turu

23.00 Atletico Madrid - Juventus

23.00 Schalke 04 - Manchester City

UEFA Avrupa Ligi

- Son 32 Turu

20.00 Sevilla (1) - (0) Lazio

BEŞİKTAŞ

11.00 Büyük Beşiktaş Yürüyüşü platformu basın açıklaması yapacak.

VOLEYBOL

- Kadınlar Şampiyonlar Ligi

17.00 Uralochka - NTMK Ekaterinburg - Eczacıbaşı VitrA

19.00 Fenerbahçe Opet - Dinamo Moskova

21.00 Allianz MTV Stuttgart - Vakıfbank

- Efeler Ligi

13.00 Galatasaray - Arhavi Bld.

17.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Maliye Piyango

18.30 Halkbank - İstanbul BBSK

18.30 İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne

BASKETBOL

- Euroleague Kadınlar

18.00 Hatay BŞB - Dynamo Kursk

21.00 Carolo Basket - Fenerbahçe