20 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Dünya Güreş Şampiyonu Yasemin Adar: "2'nci kez şampiyon olmak istiyorum"

Efraim Kahraman: "Hedefimiz olimpiyatlar"

Zeynep Yetkin: "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Buse Tosun: "Ülkeme şampiyonluk getirmek istiyorum"

DİYARBAKIR GENÇLİK FESTİVALİ

13:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Stadyumu'nun açılışını yapacak ve Diyarbakır Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilecek siyasiler-ünlüler karması maçının başlama vuruşunu yapacak

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Kasımpaşa - Akhisarspor

16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor

19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

SPOR TOTO 1. LİG

14.00 Gençlerbirliği - Adanaspor

19.30 Balıkesirspor Baltok - Boluspor

19.30 Gaziantep FK - Ümraniyespor

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek

16.00 Beşiktaş özel uçakla İzmir'e gidecek

17.00 Takımın İzmir'de karşılanışı

GALATASARAY

Sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Schalke 04 maçının hazırlıklarına başlayacak

AVRUPA LİGLERİ

14.00 Malmö - Hammarby

16.00 Roma - SPAL

16.30 Wolfsburg - Bayern Münih

21.45 Barcelona - Sevilla

19.00 Royal Excel Mouscron - Standard Liege

19.30 Schalke - Werder Bremen

21.00 Dijon - Lille

21.30 Genk - AS Eupen

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Afyon Belediyespor - TOFAŞ

15.15 Adatıp Sakarya BŞB - Gaziantep Basketbol

17.30 Türk Telekom - Beşiktaş

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

13.00 Galatasaray - İzmit Belediyespor

VOLEYBOL

- Efeler Ligi -

14.00 Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

GOLF

- Turkcell Platinum Golf Challenge devam ediyor

ATLETİZM

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek Cappadocia Ultra-Trail'e Ürgüp Şehir Merkezi’nden start verilecek