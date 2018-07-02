2 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

(Özel) Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Demirören Haber Ajansı'na () konuştu:
- "Sistemimizle, Türk tenisini Grand Slam'lere taşıyacağız"
-"Biz Dünya'nın en iyisini çıkarabiliriz"
2018 FIFA DÜNYA KUPASI
- Son 16 Turu -
17.00 Brezilya - Meksika
21.00 Belçika - Japonya
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek
10.00 Sarı lacivertli futbolcular sağlık kontrollerinden geçirilecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına çift antrenman ile devam edecek.
BEŞİKTAŞ
12.00 - 19.30 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.
15.00 Dorukhan Toköz basın toplantısında konuşacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.00 Turuncu lacivertliler topbaşı yapacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulunacak.
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG'DE GRUP KURALARI ÇEKİLECEK
- TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de Grup Kuraları İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde çekilecek. 2'nci Lig kuraları 13.30'da, 3'üncü Lig kuraları ise 15.30'da gerçekleşecek.
SİVASSPOR
- Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
YENİ MALATYASPOR
- Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yapacağı kamp ile sürdürecek.