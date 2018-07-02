2 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

(Özel) Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Demirören Haber Ajansı'na () konuştu:

- "Sistemimizle, Türk tenisini Grand Slam'lere taşıyacağız"

-"Biz Dünya'nın en iyisini çıkarabiliriz"

2018 FIFA DÜNYA KUPASI

- Son 16 Turu -

17.00 Brezilya - Meksika

21.00 Belçika - Japonya

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek

10.00 Sarı lacivertli futbolcular sağlık kontrollerinden geçirilecek.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına çift antrenman ile devam edecek.

BEŞİKTAŞ

12.00 - 19.30 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

15.00 Dorukhan Toköz basın toplantısında konuşacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

18.00 Turuncu lacivertliler topbaşı yapacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulunacak.

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG'DE GRUP KURALARI ÇEKİLECEK

- TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de Grup Kuraları İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde çekilecek. 2'nci Lig kuraları 13.30'da, 3'üncü Lig kuraları ise 15.30'da gerçekleşecek.

SİVASSPOR

- Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

YENİ MALATYASPOR

- Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yapacağı kamp ile sürdürecek.