2 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Sinan Güler: "En tepede yer almak için çaba göstereceğiz"
"Umarım Milli Takım, bayrağı yukarı taşımaya devam eder"
(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)
(ÖZEL) Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe galibiyetinin mimarları konuştu!
Braian Samudio: "Takımımızı alt sıralardan üst sıralara taşımaya odaklandık"
Vedat Muriç: "Galibiyet hasretini bitirdiğimiz için mutluyum"
(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah beyazlılar, Malmö maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11:40 Sarı-kırmızılı ekip, Porto'ya gidecek.
20:30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir futbolcu basın toplantısı yapacak (Estadio do Dragao)
21:00 Sarı-kırmızılı takım, Porto maçının hazırlıklarını tamamlayacak (Estadio do Dragao)
PORTO
12:00 Mavi-beyazlı ekip, Galatasaray maçının son çalışmasını yapacak.
15:00 Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve bir oyuncu basın toplantısı yapacak (Estadio do Dragao)
ŞAMPİYONLAR LİGİ
19:55 Hoffenheim - Manchester City
19:55 Juventus - Young Boys
22:00 AEK Atina - Benfica
22:00 Bayern Münih - Ajax
22:00 Lyon - Shakhtar Donetsk
22:00 CSKA Moskova - Real Madrid
22:00 Roma - Viktoria Plzen
22:00 Manchester United - Valencia
BASKETBOL
-Cumhurbaşkanlığı Kupası-
16:00 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali öncesi, Fenerbahçe ve Anadolu Efes basın toplantısı düzenleyecek (Sheraton Ankara Otel Tulipia Balo Salonu)
-EuroCup-
20:00 Galatasaray Odeabank - BC Andorra
21:00 ALBA Berlin - Tofaş