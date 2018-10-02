2 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Sinan Güler: "En tepede yer almak için çaba göstereceğiz"

"Umarım Milli Takım, bayrağı yukarı taşımaya devam eder"

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(ÖZEL) Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe galibiyetinin mimarları konuştu!

Braian Samudio: "Takımımızı alt sıralardan üst sıralara taşımaya odaklandık"

Vedat Muriç: "Galibiyet hasretini bitirdiğimiz için mutluyum"

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FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertli ekip, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11:00 Siyah beyazlılar, Malmö maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

11:40 Sarı-kırmızılı ekip, Porto'ya gidecek.

20:30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir futbolcu basın toplantısı yapacak (Estadio do Dragao)

21:00 Sarı-kırmızılı takım, Porto maçının hazırlıklarını tamamlayacak (Estadio do Dragao)

PORTO

12:00 Mavi-beyazlı ekip, Galatasaray maçının son çalışmasını yapacak.

15:00 Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve bir oyuncu basın toplantısı yapacak (Estadio do Dragao)

ŞAMPİYONLAR LİGİ

19:55 Hoffenheim - Manchester City

19:55 Juventus - Young Boys

22:00 AEK Atina - Benfica

22:00 Bayern Münih - Ajax

22:00 Lyon - Shakhtar Donetsk

22:00 CSKA Moskova - Real Madrid

22:00 Roma - Viktoria Plzen

22:00 Manchester United - Valencia

BASKETBOL

-Cumhurbaşkanlığı Kupası-

16:00 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali öncesi, Fenerbahçe ve Anadolu Efes basın toplantısı düzenleyecek (Sheraton Ankara Otel Tulipia Balo Salonu)

-EuroCup-

20:00 Galatasaray Odeabank - BC Andorra

21:00 ALBA Berlin - Tofaş