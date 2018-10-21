2 bin İstanbullu Bakırköy’de koştu

İSTANBUL () - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinliklerinin bu yılki 4'üncü ve son yarışı olan Bakırköy etabı, 2 bin İstanbullunun katılımı ile gerçekleşti.

İBB Spor İstanbul tarafından yıl boyunca düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serilerinin dördüncü ve son yarışı bugün Bakırköy Sahili’nde gerçekleşti. Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlikte, İBB Spor İstanbul eğitmenlerinden oluşan Zumba ekibi sahne gösterileriyle organizasyona renk kattı.

11 Kasım Pazar günü koşulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu öncesi koşucular için son hazırlık niteliği de taşıyan ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisinin 2018 son etabı ve yılın şampiyonları da belirlenmiş oldu.

10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, kadınlar genel klasman kategorisinde 35.43'lük derecesi ile Özlem Kaya bitiş çizgisine ulaşan ilk koşucu oldu. 37.23'lük derecesi ile Damla Çelik ikincilik kürsüsüne çıkarken, 37.38'lik derecesi ile Elif Mert yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler genel klasman kategorisinde birincilik kürsüsüne 31.16'lık derecesi ile Aykut Taşdemir çıktı. 31.56’lik derecesi ile Mestan Turhan ikinci, 32.57’lik derecesi ile Hakan Çoban üçüncü oldu.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

'İstanbul’u Koşuyorum’da bu yıl gerçekleştirilen son yarış olan Bakırköy etabında yılın şampiyonları da belirlenmiş oldu. Kadınlar genel klasmanında 75 puanla Damla Çelik yılın şampiyonu oldu. 65 puanla Özlem Kaya ikinci, 40 puanla Elif Mert ise üçüncü oldu. Erkekler genel klasmanında, 50 puanla Aykut Taşdemir yılın şampiyonu olurken, 45 puanla Mestan Turhan ikinci, 35 puanla Hakan Çoban üçüncü oldu.

FOTOĞRAFLI