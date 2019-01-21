1923 Kaşspor'da umutlandıran galibiyet

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA 1. Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden 1923 Kaşspor, kendi sahasında oynadığı maçta Antalya Güneyspor'u 2-1 yendi. 1923 Kaşspor aldığı bu galibiyetle kümede kalma yolunda umutlandı.

Kaş Ağullu Stadı'nda oynanan maçı Özgür Kaya, Kadir Kahraman, Orçun Özer hakem üçlüsü yönetti. Maç 1923 Kaşspor'un vuruşu ile başladı. Maçın ilk tehlikeli atağında 1923 Kaşspor'dan Serdar'ın vuruşu üsten auta gitti. Maçın 15 ve 18. dakikalarında Güneyspor iki net pozisyondan yararlanamadı. Maçın 20. dakikasındaki Güneyspor atağında kaleci Bekir'le karşı karşıya gelen Hüseyin attığı şutla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında Kaşspor'dan Mehmet ve Serdar iki pozisyondan yararlanamadı. İlk yarı 1-0 Güneyspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 55. dakikasında 1923 Kaşspor'dan Serdar sağdan yapılan ortaya yaptığı kafa vuruşuyla durumu 1-1 yapan golü attı. Maçın 65. dakikasında Kaşspor'dan Hasan 30 metreden attığı şutla takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 75. dakikasında Kaşspor'dan Hasan'ın şutu kale direğine çarparak dışarı gitti. Maçın 86. dakikasında Güneyspor'dan Sait ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma 1923 Kaşspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 1923 Kaşspor aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkararak ligde kalma yolunda umutlandı. Güneyspor ise 14 puanda kaldı.

Maçta 1923 Kaşspor'dan Batuhan ve Okan, Güneyspor'dan Recep ve Fetullah sarı kart gören futbolcular oldu.

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