19 Ekim Cuma DHA Spor Gündem

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Galatasaray - Bursaspor
FENERBAHÇE
Sarı Lacivertli kulüp, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah Beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
Bordo Mavili takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Denizlispor - Afjet Afyonspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
20:30 Lokomotiv Moskova - Rostov (Galatasaray'ın rakibi)
22.00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (Okay Yokuşlu)
BASKETBOL
- EuroLeague
20.00 Khimki Moskova - Anadolu Efes
20.45 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe