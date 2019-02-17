17 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor
16:00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor
16:00 Kayserispor - Göztepe
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
16:00 Altınordu - Gazişehir FK
16:00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor
19:00 Afjet Afyonspor - Giresunspor
19:00 Adanaspor - İstanbulspor
BASKETBOL
- Erkekler Türkiye Kupası Finali-
19.00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14:00 Çukurova Basketbol Kulübü - İstanbul Üniversitesi
14:00 Beşiktaş - Botaş
16:00 Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
14:00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta
17:30 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld.
16:00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank
15:00 Fenerbahçe Opet - Çanakkale Bld.
17:30 Türk Hava Yolları - Karayolları
17:00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş
- Efeler Ligi -
15:30 Tokat Bld. Plevne - Galatasaray
16:30 Maliye Piyango - Halkbank
ATLETİZM
- Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nın 24. edisyonu, Ataköy Atletizm Salonu'nda 20 ülkenin katılımıyla yapılacak.