17 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Yakın Doğu Üniversitesi'nden Bahar Çağlar, Olcay Çakır ve Elin Eldebrink, 'ya konuştu

- Bahar Çağlar: "Euroleague'deki ilk senemizde güzel bir başarı yakaladık"

- Olcay Çakır: "Önemli olan Türkiye'yi temsil etmek"

- Elin Eldebrink: "Çok zor olacağını biliyoruz"

Avrupa liglerinin en 'Süper'i, Spor Toto Süper Lig...

- Avrupa'da şampiyonlar belli olurken, Türkiye'de şampiyonluk yarışı heyecanı tam gaz devam ediyor!

- Tam 4 takım son 5 haftaya şampiyonluk parolasıyla girdi.

GALATASARAY

10.00 Adnan Polat basın mensuplarıyla bir araya gelip, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

13.30 Başkan adayı Ali Fatinoğlu yönetici adaylarını açıklamaya devam ediyor.

17.00 Sarı kırmızılı ekip Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

14.00 "Süleyman Seba eski dostlar, anılar" kitabının tanıtımı yapılacak. (Vodafone Park)

18.00 Siyah beyazlılar Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÖZEL OLİMPİYATLAR TÜRKİYE

11.00 Özel Olimpiyatlar Türkiye Derneği ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) arasında işbirliği geliştirmek adına İyi Niyet Anlaşması imzalanacak. Törene Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir de katılacak.

VOLEYBOL

14.00 Erkeklerde şampiyon olan Halkbank, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

19.00 Vakıbank ile Eczacıbaşı VitrA final etabının birinci maçında karşı karşıya gelecek.

GÖRME ENGELLİLER

Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası, Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde başlayacak.



PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.