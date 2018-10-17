17 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündem

(ÖZEL) Bursaspor Asbaşkanı Aydemir: "Galatasaray'dan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum" "Şu an bizim için kupaya giden en kestirme yol Ziraat Türkiye Kupası" "Özellikle Samet hoca altyapıya çok önem veriyor" GALATASARAY 18.00...