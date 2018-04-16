16 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

Süper Lig'de son 5 haftaya Galatasaray lider girdi. 60 puan ile zirveye yeniden yerleşen sarı-kırmızılı ekibi 59 puan ile Beşiktaş, aynı puan ile Başakşehir takip ediyor. 4. sıradaki Fenerbahçe'nin 57 puanı bulunuyor. 5. sıradaki Trabzonspor haftanın kapanış maçında Osmanlıspor deplasmanında mücadele edecek
(ÖZEL ANALİZ) İstifadan zirveye; Aykut Kocaman
Kocaman, 12'nci hafta itibari ile 18 haftada 40 puan topladı ve bu süreci lider tamamladı
(ÖZEL ANALİZ) Galatasaray 3 deplasman maçıyla kendisinin ve ligin kaderini belirleyecek
Aslan sezon sonuna kadar liderliği bırakmak istemiyor
7 mağlubiyetin tamamı dış sahada
Zirvenin yolu deplasmanlardan geçiyor
(ÖZEL ANALİZ) Abdullah Avcı, Fatih Terim karşısında ilk kez yenildi.
Öte yandan Medipol Başakşehir adeta düşenin dostu. Medipol Başakşehir, ligde şampiyonluk yarışı verdiği rakiplerine karşı başarılı sonuçlar alırken geçen sene olduğu gibi bu sene de küme düşme korkusu yaşayan ekiplere karşı puan kayıplarıyla büyük bir avantaj kaybetti.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Osmanlıspor - Trabzonspor
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda kupa mesaisi başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11:00 Kulübün eski başkan ve efsane sporcularından "Baba" Hakkı Yeten, vefatının 29. yılında kabri başında anılacak (Zincirlikuyu Mezarlığı)
18:00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlanacak.
TRABZONSPOR
10:30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek
11:30 Yakın Doğu Üniversitesi, Final Four öncesinde medya günü düzenleyecek (Maltepe Pamukspor Tesisleri)
11:00 Kenan Sofuoğlu, Türk Yoğun Bakım Derneği'nin 40. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
(Ceylan Intercontinental Hotel - Taksim)
ETNOSPOR
10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ETNOSPOR Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenleyecek (Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi)
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
18:00 Adanaspor - Boluspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
21:30 Mainz 05 - Freiburg
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Darüşşafaka