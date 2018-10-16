16 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ergin Ataman: "Hedeflerimden biri de NBA'de takım çalıştırmak"
"(Euroleague şampiyonluğu) Hiçbir şey imkansız değildir"
"Şu anki yabancı modelinin yanlış olduğunu düşünüyorum"
"Türk oyuncular kesinlikle devşirme olmamalıdır"
"Kulüpler iç çekişmeler yüzünden yatırımlarını azalttı"
ZTK 4'ÜNCÜ TUR KURA ÇEKİMİ
14.30 Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 4'üncü eleme turunun kura çekimi yapılacak. (RİVA)
BEŞİKTAŞ
11.00 - 17.00 Siyah beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edilecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının çalışmaları sürecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
- Yönetim Kurulu, Arda Turan ile ilgili kararlarını yazılı açıklama ile duyuracak.
UEFA ULUSLAR LİGİ
A Ligi 1. Grup
21.45 Fransa - Almanya
B Ligi 1. Grup
21.45 Ukrayna - Çek Cumhuriyeti
B Ligi 4. Grup
21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Galler
C Ligi 3. Grup
21.45 Norveç - Bulgaristan
21.45 Slovenya - Güney Kıbrıs
D Ligi 1. Grup
17.00 Kazakistan - Andorra
21.45 Letonya - Gürcistan
D Ligi 4. Grup
19.00 Ermenistan - Makedonya
21.45 Cebelitarık - Liechtenstein
BASKETBOL
- EuroLeague-
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Buducnost Podgorica
- EuroCup-
20.00 Galatasaray - Germani Basket Brescia
21.30 Asvel Lyon-Villeurbanne - Türk Telekom
- FIBA Şampiyonlar Ligi-
19.00 Banvit - Le Mans