15 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Bursaspor Yardımcı Antrenörü Selçuk Erdoğan: "Bursa'da en büyük bacasız fabrika Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri"

"Bursaspor'a imza attığımız gün tek amacımız gelecek için gençlik mottosuydu"

"Kadromuzun yaş ortalaması 22.5, Avrupa'daki en üst düzey 12 lige baktığınız zaman en genç takım Bursaspor"

"Nihai amacımız genç oyuncuları Türk futboluna ve Avrupa'nın üst düzey kulüplerine kazandırmak"

"Kriz, bize doğru yolu öğretti"

"Biz A Milli Takım'a karşı duygularımızı ve hislerimizi kaybettik. 81 milyonluk ülkemizin futboldaki yegane temsilcisi A Mili Takım. Biraz daha duygularımızı milli takıma yansıtmamız gerek"

"Önümüzdeki 4-5 yıllık mikro süreçte dünya futbolu tempolu oyun oynayan, dikine pas yapan, üçüncü bölge etkinliği fazla olan futbol takımlarını görecek"

"Abdülkadir Ömür saf bir mücevher. Dünyanın en büyük takımlarında oynayabileceğini tahmin ediyorum"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

16.00 Kayserispor - Akhisarspor

18.00 Antalyaspor - Göztepe

19.50 Boluspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı takım, Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FEENERBAHÇE

10:00 CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelecek.

- Sarı-lacivertlilerde Ümraniyespor maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

12.00 İmamoğlu ayrıca, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i de ziyaret edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Turuncu lacivertli ekip Antalya kampındaki son çalışmasını yapacak ve İstanbul'a dönecek.

BASKETBOL

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Promitheas Patras BC

VOLEYBOL

- Şampiyonlar Ligi Erkekler -

19.00 Arkas Spor - Sir Colussi Sicoma Perugia

- CEV Cup Erkekler -

19.00 Galatasaray - Dukla Liberec

AVRUPA PARALİMPİK YÜZME ŞAMPİYONU SÜMEYYE BOYACI BASIN TOPLANTISINDA KONUŞACAK

10.30 İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonasında birinci olarak Türkiye'yi gururlandıran, Cumhuriyet Tarihinin İlk Kadın Şampiyon Yüzücüsü Sümeyye Boyacı basın ile sohbette buluşacak.



TAEKWONDO

10.00 15-20 Ocak tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile ilgili olarak Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ile dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuların katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.