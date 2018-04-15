15 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Kayserispor - Gençlerbirliği   16.00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor   16.00 Göztepe - Bursaspor   19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir  SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 13.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Adana Demirspor 13.00...

15 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kayserispor - Gençlerbirliği  
16.00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor  
16.00 Göztepe - Bursaspor  
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir 

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Adana Demirspor
13.00 Eskişehirspor - Samsunspor
15.30 Grandmedical Manisaspor - BB Erzurumspor 
18.00 Akın Çorap Giresunspor - Balıkesirspor Baltok

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı kulüpte Divan Başkanlık seçimi yapılacak

BEŞİKTAŞ 
- Takım izinli

FENERBAHÇE
- Beşiktaş maçının hazırlıkları başlayacak.

TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 31'inci hafta karşılaşmaları devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL
16.00 Milan - Napoli  (Haka Çalhaoğlu)
21.45 Lazio - Roma (Cengiz Ünder) 

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13.00 Muratbey Uşak - Galatasaray Odeabank
15.15 Sakarya BŞB Basketbol - Anadolu Efes
17.00 Tofaş - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
18.00 Halkbank - Nilüfer Bld.

BİSİKLET
- Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı, Türkiye'nin yanı sıra 10 ülke sporcularının katılımı ile koşulacak

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