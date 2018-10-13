1461 Trabzon-Fatsa Belediyespor: 1-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON () -

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu (xx), Sezgin Şahbaz (xx), Ahmetcan Akkoyun (xx)

1461 TRABZON: Bahadır (xx)- İsmail (xx), Ahmet (xx), Sami Can (xx), Buğrahan (xx), Mert (xxx), Yağızcan (x)(Dk.78 Hüseyin Onur x), Bekir Can (xx), Serkan (xx), Furkan (xx)(Dk.85 Safa), Alpay (x)(Dk.61 Burak x)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömer (xx)- Hüseyin Tokmak(xx), Hüseyin Cankut Atasoy (xx), Yakup (xx), Fatih (xxx), Oğuzhan (x)(Dk.63 Emrah x), Selim (xx)(Dk.89 Ercüment), Serkan (xx), Kaan (xx), Murathan (x)(Dk.65 Ali x), Abuzer Gaffar (xx)

GOLLER: Dk.16 Mert (1461 Trabzon), Dk.69 Fatih (Fatsa Belediyespor)

SARI KARTLAR: Furkan, Alpay, Serkan, Mert (1461 Trabzon), Hüseyin Tokmak, Hüseyin Cankut Atasoy (Fatsa Belediyespor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 7’nci hafta mücadelesinde 1461 Trabzon sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekip 16’ncı dakikada Mert’in golüyle 1-0 öne geçerken, 69’uncu dakikada konuk ekip Fatih ile eşitliği yakaladığı golü kaydetti.