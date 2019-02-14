14 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ

- Son 32 Turu

20.55 Galatasaray - Benfica

FENERBAHÇE

12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecek

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

16.00 Kafile, Malatya'ya hareket edecek

17.00 Takımın Malatya'da karşılanışı

FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ

- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor. Dün başlayan zirvenin ardından FIFA Başkanı Infantino 15 Şubat Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

BASKETBOL

- Türkiye Kupası Çeyrek Final

17.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan

VOLEYBOL

- Erkekler Şampiyonlar Ligi

22.30 Knack Roeselare - Halkbank

- Erkekler CEV Cup

22.30 Lindemans AALST - Galatasaray

BİLARDO

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam ediyor

TAEKWONDO

- 8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürüyor