14 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ - Son 32 Turu 20.55 Galatasaray - Benfica  FENERBAHÇE 12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecek BEŞİKTAŞ 11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak 16.00...

14 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ
- Son 32 Turu
20.55 Galatasaray - Benfica 

FENERBAHÇE
12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecek

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
16.00 Kafile, Malatya'ya hareket edecek
17.00 Takımın Malatya'da karşılanışı

FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ
- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor. Dün başlayan zirvenin ardından FIFA Başkanı Infantino 15 Şubat Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

BASKETBOL
- Türkiye Kupası Çeyrek Final
17.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan

VOLEYBOL
- Erkekler Şampiyonlar Ligi
22.30 Knack Roeselare - Halkbank
- Erkekler CEV Cup
22.30 Lindemans AALST - Galatasaray

BİLARDO
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam ediyor

TAEKWONDO
- 8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürüyor

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