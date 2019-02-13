13 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

FIFA FUTBOL ZİRVESİ

- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da başlayacak. 3 gün sürecek zirvenin ardından FIFA Başkanı İnfantino 15 Şubat Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

BAHİS İHALESİ

10.00 "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları"nın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması" işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu gerçekleştirilecek.

MHK'DE İSTİFA !..

- Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasını bugün vermesi bekleniyor.

GALATASARAY

13.30 Sarı-kırmızılı kulübün Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

GALATASARAY-BENFICA MAÇINA DOĞRU

15.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

16.00 Temsilcimiz son çalışmasını Florya'da yapacak.

18.00 Portekiz ekibi Benfica hazırlıklarını tamamlayacak.

19.30 Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah beyazlılarda Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının çalışmalarına başlayacak.

KASIMPAŞA

12.30 Teknik direktör Mustafa Denizli basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunacak.

2019 ERKEKLER BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI

17.00 Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara Spor Salonu)

20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji (Ankara Spor Salonu)

BASKETBOL

- Kadınlar Euroleague

19.30 Fenerbahçe - TTT Riga

- Kadınlar EuroCup

20.00 Galatasaray - BLMA

VOLEYBOL

- Kadınlar Challenge Cup

19.00 Aydın B.Şehir Bld. - AO Thiras

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)

23.00 Ajax - Real Madrid

23.00 Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

BİLARDO

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam edecek.

TAEKWONDO

- 8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.