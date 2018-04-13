13 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş
SPOR TOTO 1. LİG
18.00 İstanbulspor - Gaziantepspor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
10.55 Futbolcular Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulunacak.
11.15 Teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarına konuşacak.
11.15 Galatasaray maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Son çalışmasını yapacak.
Takım Sivas'a gidecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNALE DOĞRU
14.00 UEFA Şampiyonlar Ligi ve (13.00) Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli olacak.
BASKETBOL
-ULEB Avrupa Kupası Finali 2. Maç-
20.15 Darüşşafaka - Lokomotiv Kuban
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
18.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Fenerbahçe Doğuş