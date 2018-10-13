13 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
Sarı-Kırmızılı ekipte 113'üncü yıl etkinliklerine devam edilecek
10:30 Galatasaray Lisesi'nde toplanılması
10:45 Atatürk anıtına çelenk konması ve saygı duruşu
11:00 Tevfik Fikret Salonu'nda toplanılması
12.00 Galatasaray pilavı
11:00 Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam edecek
(ÖZEL) TÜRFAD'dan İlyas Tüfekçi'ye anlamlı ziyaret
İlyas Tüfekçi: "Daha fazla Türk yetişsin istiyorum"
BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah-beyazlılar Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek
RUSYA-TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU
12:00 Rusya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
13:00 Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
18.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
19.00 Milli takım, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
ULUSAL LİG MAÇLARI
A Ligi 1. Grup
21:45 Hollanda - Almanya
B Ligi 1. Grup
16:00 Slovakya - Çek Cumhuriyeti
B Ligi 4. Grup
21:45İrlanda Cumhuriyeti - Danimarka
C Ligi 3. Grup
19:00 Norveç - Slovenya
21:45 Bulgaristan - Güney Kıbrıs
D Ligi 1. Grup
19:00 Gürcistan - Andorra
19:00 Letonya - Kazakistan
D Ligi 4. Grup
19:00 Ermenistan - Cebelitarık
21:45Makedonya - Liechtenstein
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Ligi
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka
15:15 Gaziantep Basketbol- Banvit
17:30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray
20:00 TOFAŞ - İstanbul BBSK
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14:00 Mersin BŞB - Hatay BŞB
16:00 Beşiktaş - Galatasaray
16:00 Botaş - İstanbul Üniversitesi
16:00 İzmit Belediyespor - Gündoğdu Adana Basketbol
BİSİKLET
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 137.3 kilometrelik Selçuk-Manisa etabı ile devam edilecek (Ata Selçuk)
BODRUM CUP
17:00 Bu sene 30'uncusu gerçekleştirilecek olan The Bodrum Cup, İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçiş ile başlayacak ve 22 Ekim'de Bodrum'da koşulacak