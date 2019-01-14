1207 Antalyaspor'da milli gurur

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - KADINLAR Futbol 2. Lig ekiplerinden 1207 Antalyaspor'da forma giyen Melisa Toksun, Sedanur İncik, Dilan Taşkın ve Kevser Kartal, U-19 Kadın Milli Takımı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği kampta yer aldı.

Kadınlar Futbol 2. Lig'de 28 puanla liderin 2 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan 1207 Antalyaspor'da, performanslarıyla dikkati çeken 4 futbolcu U 19 Milli Takım kampına davet edildi. Antalya temsilcisinde forma giyen Melisa Toksun, Sedanur İncik, Dilan Taşkın ve Kevser Kartal, U-19 Kadın Milli takımının İstanbul'da 18 Ocak'a kadar devam edecek kampına katıldı.

1207 Antalyaspor Sportif Direktörü Hüseyin Türk, "Milli gurur, bir futbolcunun kalbinde hissedeceği en büyük histir. Doğru çalışmanın, hedefteki yansımasını bu tür örnekleriyle beraberinde getirmesi kulüp olarak bizleri mutlu ediyor. Kamuoyundan isteğimiz, Antalya'nın 1207 Antalya gibi bir değerine maddi manevi sahip çıkılmasıdır. Başarılı sporcularımızın takımımızı uluslararası organizasyonlarda temsil etmesi bizi mutlu ediyor. Sporcularımızın başarılarının devamının geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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