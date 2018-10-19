1207 Antalyaspor'da hedef galibiyet

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - TÜRKİYE Kadınlar Futbol 2. Ligi'ne galibiyetle başlayan 1207 Antalyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Nusaybin Gençlik Spor maçını kazanmayı hedefliyor.

1207 Antalyaspor, Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Gazikentspor'u 3-1 yendi. Sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşayan 1207 Antalyaspor, ligin ikinci haftasında pazar günü saat 12.00'de Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci Sahası'nda Nusaybin Gençlik Spor'u ağırlayacak. Maçın hazırlıklarına devam eden Antalya temsilcisi, rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

1207 Antalyaspor Sportif Direktörü Hüseyin Türk, "Sezonun ilk maçını Gaziantep deplasmanında Gazikent ile oynadık. İlk yarısı Sedanur'un attığı golle 1-1 bitti. İkinci yarı Sedanur ve Habibe'nin golleriyle 3-1 kazandık. Baştan sona üstün oynadık, birçok gol pozisyonundan faydalanamadık ama maçı kazandığımız için mutluyuz. Genç ve yeni bir ekiple lige hazırlandık. Futbolun doğrularını saha içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Antalya adına kadın futbolunda ülkemize ve dünyaya iyi bir mesaj verme niyetiyle çıktığımız yolda herkesin desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Pazar günü Mardin Nusaybin Spor ile oynayacağız. İyi futbolla güzel sonuç almak istiyoruz. Her maça hem futbol hem de netice olarak final gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.

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