12 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mehmet Aurelio: ''Medipol Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur''
''Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum''
''Trabzonspor'da çok yetenekli oyuncular var''
''Milli takıma başarılar diliyorum''
(ÖZEL) Celta Vigo Pazarlama Direktörü Salvador: "Okay ve Emre'den beklentimiz büyük"
"Burada İspanya ve Celta Vigo'yu temsil etmek büyük keyif"
"Okay ve Emre'den beklentimiz büyük"
"Türkiye Ligi Avrupa'nın üst düzey liglerinden"
"Celta Vigo'yu markalaştırmaya çalışıyoruz"
"Transferler, İspanya pazarına açılmak için iyi olabilir"
BEŞİKTAŞ
15.00 Siyah beyazlı takım, Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile hazırlık maçı oynayacak.
GALATASARAY
17.00 Sarı kırmızılılar, devre arası hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak.
FENERBAHÇE
12.00 BB Erzurumspor maçında tribünden düşerek yaralanan Sarı lacivertli taraftar Soner Ergen taburcu olacak.
TRABZONSPOR
- Devre arası kamp çalışmalarının Antalya etabını tamamlayan bordo mavililer Trabzon'a dönecek.
FUTBOL ENDÜSTRİSİ FORUM VE FUARI
10.00 Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) desteğiyle düzenlediği, FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı devam edecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.00 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
VOLEYBOL-
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Fenerbahçe OPET
- Efeler Ligi
14.00 Arhavi Bld. - İstanbul BBSK
14.00 Tokat Bld. Plevne - Arkas Spor
16.00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango
17.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - İnegöl Bld.
17.00 Fenerbahçe - Halkbank
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray
15.15 Tofaş - Beşiktaş Sompo Japan
17.30 Türk Telekom - Banvit
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - İzmit Belediyespor
14.00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Samsun Canik Belediye
14.00 Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol