12 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
10:30 Milliler, Rusya maçının hazırlıklarına Rize'de yapacağı antrenmanla başlayacak.
17:00 A Milli Takım, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için Trabzon'dan Soçi kentine gidecek.
BEŞİKTAŞ
11:00 - 17:00 Siyah Beyazlı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11:00 Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı Lacivertli takım, Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek
UEFA ULUSLAR LİGİ
-A Ligi Grup 2-
21:45 Belçika - İsviçre
A Ligi Grup 4-
21:45 Hırvatistan - İngiltere
-B Ligi Grup 3-
21:45 Avusturya - Kuzey İrlanda
-C Ligi Grup 2-
21:45 Estonya - Finlandiya
21:45 Yunanistan - Macaristan
-D Ligi Grup 2-
21:45 Belarus - Lüksemburg (Ali Palabıyık yönetecek)
21:45 Moldova - San Marino
BİSİKLET
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 206.9 km'lik Marmaris-Selçuk etabı koşulacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
14:00 Güney Kore - Uruguay (Muslera)
EUROLEAGUE
20:45 Fenerbahçe - Gran Canaria
EUROCUP KADINLAR
19:00 Basket 90 Gdynia - OGM Ormanspor