Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109824
ALTIN
146.330
DOLAR
3.3982
STERLİN
4.4824
EURO
4.0829
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri...
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde...
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Lisede skandal! Okul müdürü kız...
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

'12 Dev Adam' Avrupa'ya veda etti !

Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde son şampyon İspanya'ya mağlup olan Millilerimiz Avrupa'ya veda etti.

11 Eylül 2017 Pazartesi 09:51
'12 Dev Adam' Avrupa'ya veda etti !

Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Türkiye, İspanya'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-10'luk İspanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte vites artıran Türkiye, devreye 33-25 geride girdi.

Üçüncü periyotta da iyi gidişini sürdüren Türkiye, çeyreğin sonunda yediği üçlükle son çeyreğe 6 sayı farkla mağlup girerken, son periyotta istediklerini gerçekleştiremeyen milliler, sahadan 73-56 mağlup ayrıldı.

Maçın ın skorer ismi attığı 20 sayıyla Türkiye'den Furkan Korkmaz olurken, İspanyol Ricky Rubio 15 sayı üretti.

Ufuk Sarıca: "İspanya Milli Takımı'na büyük saygı duyuyorum"

Erkan Veyseloğlu: "İyi bir mücadele gösterdik"

Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde İspanya'ya 73-56 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ufuk Sarıca, maçın ardından basın toplantısında konuştu.

İspanya'ya karşı son 4 dakikaya kadar oyunun içinde olduklarını söyleyen Sarıca, "Son 2 dakikada oyundan düştük. Üçüncü periyodun sonunda Sergio Rodriguez'in attığı 3 sayılık basket bizi olumsuz etkiledi. Bir takım eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Burada hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük. Bugün olmadı ama yarın bu kazandığımız tecrübeleri uygulayabilirsek gelecekte basketbol ülkesi olabiliriz" diye konuştu.

UFUK SARICA: "İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

İspanya Milli Takımı'na ve Pau Gasol'e büyük saygı duyduğunu belirten başarılı koç, "Gasol, 37 yaşında. Uzun ve zor geçen bir sezonun ardından buraya geldi ve turnuvada büyük bir mücadele gösteriyor. Bu, saygı duyulacak bir durum. İspanya, komple bir takım. Onları tebrik ediyorum. Gasol, maçın ardından bana, çok iyi mücadele ettiğimizi ve çabaladığımızı söyledi. Bu saygıyı görmek bizim için önemli bir artı" dedi.

Son olarak gelecek sezon NBA'de mücadele edecek olan Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile ilgili görüş bildiren Sarıca, turnuvanın oyunculara muazzam bir tecrübe olduğunu söyledi.

ERKAN VEYSELOĞLU: "İYİ BİR MÜCADELE GÖSTERDİK"

Milli oyuncu Erkan Veyseloğlu da maçın ardından konuştu. Yoğun bir kamp döneminin ardından iyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Erkan Veyseloğlu, "Basit hatalarla Rusya, Sırbistan ve bugünkü maçta kaybettik. Hataları azaltabilseydik şampiyonada başka yerlerde olabilirdik. Elenmiş olmamıza rağmen uzun zamandan bu yana taraftarla bu kadar bütünleşen bir takım olmamıştı. Bu geçiş döneminde iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 11.09.2017 10:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'un ‘Türk Messi’si Abdülkadir Ömür !
Trabzonspor'un ‘Türk Messi’si Abdülkadir Ömür !
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena tepkisini sosyal medyada gösterdi
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena tepkisini sosyal medyada gösterdi
Galatasaray taraftarı Selçuk İnan için kampanya başlattı !
Galatasaray taraftarı Selçuk İnan için kampanya başlattı !
Fenerbahçe Volkan Demirel şoku yaşanıyor Sezon sonu yolcu !
Fenerbahçe Volkan Demirel şoku yaşanıyor Sezon sonu yolcu !
La Lİga'da genç yıldızımız Enes Ünal rüzgarı esiyor
La Lİga'da genç yıldızımız Enes Ünal rüzgarı esiyor
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Rıdvan Dilmen Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Antalyaspor-Galatasaray maçında Ozan Tufan bombası !
Antalyaspor-Galatasaray maçında Ozan Tufan bombası !
Galatasaray Antalya'da takıldı Antalyaspor 1-1 Galatasaray maç özeti
Galatasaray Antalya'da takıldı Antalyaspor 1-1 Galatasaray maç özeti
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim