11’inci Uluslararası Voleybol Barış Turnuvası'nda ilk maçlar sona erdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - Çanakkale’de 11’inci Uluslararası Barış Turnuvası Voleybol müsabakaları Anafartalar Spor Salonu'nda başladı.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Barış Turnuvası'na Çanakkale Belediyespor, Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor’un yanı sıra Romanya’dan Targoviste kadın voleybol takımı katıldı. Turnuvanın ilk mücadelesinde bugün saat 16.00’da Fenerbahçe - Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 25-19, 16-25, 25-17 ve 25-16'lık setlerle Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Turnuvanın bir diğer müsabakası ise Çanakkale Belediyespor - Targoviste arasında oynandı. Karşılaşmada Targoviste 19-25, 25-17,16-25 ve 23-25'lik setlerle Çanakkale Belediyespor karşısında 3-1 galip geldi.

Turnuva’da yarın saat 16.00’da Nilüfer Belediyespor-Targoviste, saat 18.00’de ise Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise saat 13.00’te Targoviste-Fenerbahçe, saat 15.00’te ise Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşacak..

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