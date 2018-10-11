11 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Bülent Uygun: "Birgün Fenerbahçe'nin başında olmak isterim"

"Fenerbahçe kaostan çıkar"

"Spor elçisi gibi görev yapmak onur verici"

"Tırnaklarımızla kazıyarak bir yerlere gelebiliyoruz"

"Burak klas santrfor, Cenk ceza sahası golcüsü"

"Bu durumun nedeni Comolli ve Cocu'dur"

"Şenol hocama söylenecek laf yok"

"Yöneticiler harcamadan sorumlu olsunlar"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

20:30 A Milli Futbol Takımı özel maçta Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

13:30 Sarı-Lacivertli ekip, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma basına ve taraftarlara kapalı olacak.

BEŞİKTAŞ

11:00 - 17:00 Siyah-Beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına çift idmanla başlayacak.

GALATASARAY

-Başkan Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet UEFA Başkanı Ceferin ile görüşme yapacak.

BASKETBOL

EuroLeague

21:30 Bayern Münih - Anadolu Efes

22:00 Real Madrid - Darüşşafaka Tekfen

- EuroLeague Kadınlar -

17:00 Nadezhda Orenburg - Çukurova Basketbol (1-0)

BİSİKLET

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 132.7 Km'lik Fethiye-Marmaris etabıyla devam edecek.

VOLEYBOL

Japonya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım, Tayland'ı 3 - 1 mağlup etti.

UEFA ULUSLAR LİGİ

- A Ligi 3. Grup -

21:45 Polonya - Portekiz (Pepe)

- B Ligi 2. Grup -

21:45 Rusya - İsveç

- C Ligi 1. Grup -

21:45 İsrail - İskoçya

- C Ligi 4. Grup -

21:45 Litvanya - Romanya

21:45 Karadağ - Sırbistan

- D Ligi 3. Grup -

21:45 Faroe Adaları - Azerbaycan

21:45 Kosova - Malta