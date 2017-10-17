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108 yıllık dev derbinin kadroları tarihe geçecek !

Süper Lig'de 9.Hafta'nın sonucu merakla beklenen maçı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir ilk yaşanacak.Dev derbinin kadroları tarihe geçecek.Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi gün , saat kaçta başlıyor ?

17 Ekim 2017 Salı 16:15
108 yıllık dev derbinin kadroları tarihe geçecek !

Süper Lig'de 9.Hafta'nın en önemli maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Pazar akşamı saat 19:30'da  başlayacak.

108 yıllık dev derbinin kadroları Pazar akşamı Süper Lig futbol tarihine geçecek.Galasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarında 3 Türk futbolcu bulunacak.Son günlerde en çok tartışılan konuların başında gelen 'yabancı kuralı' tartışması dev derbi ile yeniden alevlenecek.Dev derbide sahaya çıkacak 22 oyuncunun sadece 3'ünün Türk olması bekleniyor.Muhtemel  11'lere göre 3 kıtadan 14 farklı milli takımda görev yapan oyuncular sahneye çıkacak. 

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 14 farklı milli takımdan 22 oyuncu oynayacak.

Brezilya: 5

Türkiye: 3

Fas: 2

Fransa: 2

Uruguay: 1

Romanya: 1

Senegal: 1

Cezayir: 1

Yeşil Burun: 1

Kamerun: 1

Şili: 1

Portekiz: 1

Rusya: 1

İspanya: 1

Son Güncelleme: 17.10.2017 16:23
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