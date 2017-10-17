108 yıllık dev derbinin kadroları tarihe geçecek !

Süper Lig'de 9.Hafta'nın en önemli maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Pazar akşamı saat 19:30'da başlayacak.
108 yıllık dev derbinin kadroları Pazar akşamı Süper Lig futbol tarihine geçecek.Galasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarında 3 Türk futbolcu bulunacak.Son günlerde en çok tartışılan konuların başında gelen 'yabancı kuralı' tartışması dev derbi ile yeniden alevlenecek.Dev derbide sahaya çıkacak 22 oyuncunun sadece 3'ünün Türk olması bekleniyor.Muhtemel 11'lere göre 3 kıtadan 14 farklı milli takımda görev yapan oyuncular sahneye çıkacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 14 farklı milli takımdan 22 oyuncu oynayacak.
Brezilya: 5
Türkiye: 3
Fas: 2
Fransa: 2
Uruguay: 1
Romanya: 1
Senegal: 1
Cezayir: 1
Yeşil Burun: 1
Kamerun: 1
Şili: 1
Portekiz: 1
Rusya: 1
İspanya: 1