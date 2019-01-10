10 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Medipol Başakşehirli Junior Caiçara: "Şampiyonluğu hak ediyoruz"

"Kupalar kazanma zamanı geldi"

"Evimizde oynadığımız maçlarda rakipler tamamen kapanıyor"

"Robinho tartışmasız çok büyük bir oyuncu"

"Kupalar kazanmanın zamanı geldi"

"Çok değerli bir başkanımız var"

(ÖZEL) Bekir Yılmaz: "Gençlerbirliği, bir Süper Lig kulübü"

"Geçen sene bir kaza yaşandı"

"Tecrübeliler tecrübesini aktarıyor, gençler de enerjisini yansıtıyor"

"Erkan hocanın çok daha büyük hedefleri olduğunu biliyorum"

(ÖZEL) Kasımpaşalı Veigneau: "Diagne ve Trezeguet umarım bizimle kalır"

"Hem Başakşehir, hem de Beşiktaş büyük isimlerle anlaştı"

"Sert bir ikinci yarı bizi bekliyor"

"2 yıl daha futbol oynamaya devam edebilirim"

"Defansif yönü geliştirmemiz lazım"

"Burak Yılmaz çok iyi bir bitirici"

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılarda kamp çalışmaları devam edecek.

14.00 Cyle Larin basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY

10.00 - 17.30 Sarı kırmızılıların Antalya kampı sürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde ikinci devre hazırlıkları çift idmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavili takım hazırlıklarını sürdürecek.

14.00 Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira basın toplantısı düzenleyecek.

15.00 Toplantı sonrası teknik direktör Ünal Karaman basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- İkinci devre hazırlıkları çift idmanla sürecek.



BURSASPOR

- Yeşil-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

16.00 Antalyaspor - Sandhausen

BASKETBOL

-Euroleague-

20.00 Anadolu Efes - BC Khimky

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

-Kadınlar EuroCup-

16.00 OGM Ormanspor - Beşiktaş

19.00 Botaş - MBA Moskova

19.30 Galatasaray - Gernika Bizkaia