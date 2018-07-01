1 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
12.00 - 19.30 Siyah beyazlılar, Slovakya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına çift idman ile devam edecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım hazırlıklarına yapacağı çift idman ile devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
- Takım, yurt dışı kampı öncesi son çalışmasını yapacak.
17.30 Bordo-mavililer kamp için Slovenya'ya gidecek.
21.00 Takımın Slovenya'ya varışı.
AKHİSARSPOR
- Akhisarspor, yeni teknik direktör Safet Susic yönetiminde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
92'NCİ GAZİ KOŞUSU
17.15 Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
18:00 Milliler, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 6'ncı maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.
2018 FIFA DÜNYA KUPASI
- Son 16 Turu -
17.00 İspanya - Rusya
21.00 Hırvatistan - Danimarka
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
14.00 Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde ABD ile karşılaşacak.
AKDENİZ OYUNLARI
- İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nda son gün müsabakaları yapılacak.
RAGBİ
17.50 Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası'nda final müsabakaları oynanacak.