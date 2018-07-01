1 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 12.00 - 19.30 Siyah beyazlılar, Slovakya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına çift idman ile devam edecek. GALATASARAY - Sarı kırmızılı takım hazırlıklarına yapacağı çift idman ile devam edecek. FENERBAHÇE -...