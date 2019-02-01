1 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA ARA TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI

4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi.

2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018'de gerçekleştirilmişti.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.30 Fenerbahçe - Göztepe

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Osmanlıspor - Balıkesirspor Baltok

GALATASARAY

14.15 Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.45 Takım özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek edecek.

17.30 Sarı-kırmızılılar Alanya'ya varacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-Beyazlılar Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ANTALYASPOR

11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

BURSASPOR

16:00 Teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulunacak

BASKETBOL

- Euroleague

20:15 Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid

22:30 Panathinaikos - Anadolu Efes