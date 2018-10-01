1 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları 'ya konuştu!

Göksenin Köksal: "Galatasaray- Fenerbahçe derbileri başka bir boyutta oluyor"

"Bu sene hiçbir şey sürpriz değil"

Ege Arar: "Bu sene maçları taraftarımızla beraber kazanacağız"

"Geç katılmamıza rağmen çabuk adapte olduk"

"Obradovic'in söylediklerine katılıyorum"

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor

FENERBAHÇE

Ligin 7'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Sarı-lacivertliler, gece İstanbul'a döndü.

Başkan Ali Koç ve teknik direktör Phillip Cocu özel arabalarıyla havalimanından ayrılırken, oyuncuların bir kısmı da kendi araçlarıyla havalimanını terk etti. Bu arada 5-6 kişilik bir taraftar grubu da sarı lacivertli kafileyi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulundu.

(GÖRÜNTÜLÜ)



GALATASARAY

17.00 Sarı kırmızılı ekip Porto maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah beyazlı ekip Malmö maçının hazırlıklarına başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

19:00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor

19:00 Giresunspor - Adanaspor