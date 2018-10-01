1 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları 'ya konuştu!
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20.00 Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor
FENERBAHÇE
Ligin 7'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Sarı-lacivertliler, gece İstanbul'a döndü.
Başkan Ali Koç ve teknik direktör Phillip Cocu özel arabalarıyla havalimanından ayrılırken, oyuncuların bir kısmı da kendi araçlarıyla havalimanını terk etti. Bu arada 5-6 kişilik bir taraftar grubu da sarı lacivertli kafileyi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulundu.
(GÖRÜNTÜLÜ)
GALATASARAY
17.00 Sarı kırmızılı ekip Porto maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah beyazlı ekip Malmö maçının hazırlıklarına başlayacak.
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19:00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor
19:00 Giresunspor - Adanaspor