S&P 500, 1970'ten Bu Yana En Kötü İlk Yarıyı Açıkladı

S&P 500, Richard Nixon'ın başkanlığından bu yana en acımasız ilk yarıyı yaşarken, zayıf tüketici harcama verilerinin resesyona ilişkin endişeleri artırmasının ardından hisselerdeki satışlar derinleşti.

Bu, yılın ilk altı ayında gösterge gösterge %21'lik düşüşle tarih kitaplarını bozguna uğrattı - 1970'den beri böyle bir süre için en yüksek oran. Haziran ortasındaki on yılın en yüksek seviyesi olan %3,5'ten yaklaşık %3'e. Dolar, 2016'dan bu yana en iyi çeyreğini yaşadı. Bitcoin'de Mart ayının sonundan bu yana yaklaşık %60'lık düşüş, 2011'in üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

ABD tüketici harcamaları bu yıl ilk kez düştü, bu da hızlı enflasyon ve Federal Rezerv zamları nedeniyle ekonominin önceden düşünülenden biraz daha zayıf bir zeminde olduğunu gösteriyor. Enflasyonu yanlış değerlendirdikleri için merkez bankalarının hızlı hareket etmeleri gerektiğine dair bir görüş, tüccarların ekonominin agresif sıkılaştırma altında büküleceğine dair bahisleri artırmasıyla piyasaları alt üst etti.

Miller Tabak baş piyasa stratejisti Matt Maley, “Şu anda ülkemizi saran stagflasyon, orta vadede borsayı zorlaştıracak” dedi. “Enflasyonun bir sorun olmasının temel nedeni talep olmadığında, daha yavaş bir ekonomi bazı uzmanların düşündüğü kadar enflasyonu düşürmeye yardımcı olmayacak.”

Dünyanın en büyük tahvil piyasasının beş ve 10 yıllık getiriler arasındaki fark gibi kilit segmentleri tersine döndü ve daha yüksek oranların ekonomiye zarar vereceğine dair bahislerin sinyalini verdi. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, inversiyonlar genellikle resesyonlardan yaklaşık altı ila 18 ay önce gerçekleşti.

UBS Private Wealth Management'ın genel müdürü Greg Marcus'a göre, yılın zorlu bir ilk yarısından sonra Temmuz, şirket kazançları, önemli enflasyon verileri ve Fed toplantısı arasında piyasaların gelecekteki yönü için çok önemli olacak. Enflasyonun ılımlı olduğuna, durgunluk risklerinin azaldığına ve jeopolitik tehditlerin azaldığına dair kanıtlar bulunana kadar oynaklığın muhtemelen yüksek kalacağını söyledi.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde, on yıldır iyi işleyen bir strateji piyasada yeni düşüşlerle karşılandı. Tüccarlar, “ralliyi sat” modunu benimserken “daldan al” mantrasından kaçındılar. Sonuç olarak S&P 500, Ocak ayındaki zirvesinden %20'nin üzerinde bir düşüşle 2020'den bu yana ikinci kez ayı piyasasına girdi.

Ancak kasvetli performans, neyin geleceğinin bir göstergesi değildir. ABD hisse senedi kriteri, mevcut ortamın karşılaştırıldığı yüksek enflasyon döneminde, 1970'in ilk yarısında %21 kaybetti. O yılın son altı ayında %27 değer kazandı.

Credit Suisse ABD hisse senedi stratejisi başkanı Jonathan Golub, Bloomberg Television'a verdiği demeçte, “Şu an ile yıl sonu arasında çift haneli bir getiri elde edeceğiz” dedi. “İnsanların söylediği kadar kâr sorunumuz yok.”