Sözleşmeli 4D'li taşerona ve belediye işçisine kadroda yeni gelişme! Onlarda kadrolu olacak

Onlarda kadrolu olacak... Sözleşmeli 4D'li taşerona ve belediye işçisine kadroda yeni gelişme! Sözleşmeli 4D'li taşerona ve belediye işçisinin kadroya geçişi ile ilgili yapılacak planlamada 50-D’li araştırma görevlilerini, sözleşmeli öğretmenleri ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.

Kimler Kadroya Geçecek?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve birtakım kurumsal sözleşmeli personel ile yerel yönetimlerde vazife yapan aşağı yukarı 197 bin sözleşmeli personele vakit aranmaksızın anında kadro verilecek.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları vazifeleri sona erene kadar kişiye bağlı olarak korunacak. Dört seneden daha düşük hizmeti tespit edilenlerin bu zamanı doldurduktan sonra kurum içi ya da kurumlar arası nakli uygulanabilecek.

Mahalli yönetimlerde aynı koşullarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin yalnızca yerel yönetimler arasında yer değiştirebilmesi tahmin ediliyor. Bu kapsamda, kamudaki aşağı yukarı 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine olanak sağlanıyor.

Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın esas dayanağı durumuna getirilecek. Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 sene sözleşmeli olarak vazife yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 sene vakit ile kurum içi ya da kurumlar arası naklinin yapılamaması tahmin ediliyor

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