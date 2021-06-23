Sözde Şeyhin İstismar Davasında Karar Çıktı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan korkunç olayda bir ailenin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan Eyüp Fatih Şağban hakkında yeni bir gelişme meydana geldi. Uşşaki tarikatının sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban ile ilgili meydana gelen gelişme oldukça dikkat çekti. Sanık Şağban'ın “zincirleme şekilde çocuğun istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı bilgisi öğrenildi.

Sanık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katılım gösterdi ve Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık hakkında karar açıklandı. Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada Eyüp Fatih Şağban isimli sanığın “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılmasının ve bunun yanı sıra “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise beraatinin istenmesi dikkat çekti. Bununla birlikte müşteki avukatlar da Cumhuriyet savcısının beraate yönelik açıklamasına katılmadıklarını belirtti.

Sanık ise yapmış olduğu savunmada hakkında çıkan iddiaları reddederek bir önceki duruşmada tanıkların kızın babasının kızını taciz ettiğini ve annesinin de buna birkaç kez şahit olduğunu beyan ettiklerini söyledi. Mağdur avukatlarının kızımızın yanındayız şeklinde yapmış olduğu açıklamayı anlayamadığını ifade eden sanık, iddia edilen eylemi yapması için aklını yitirmiş olması gerektiğini söyledi. Diğer taraftan savcının mütalaasını da kabul etmediğini açıkladı.

Sanık kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü ve ailenin kötü niyetli olduğunu anladıktan sonra Akyazı'da bulunan eve başka aile aldıklarını söyledi. Bu olayın 6 ay sonra ortaya çıkan ifade eden sanık kendilerine kumpas kurduklarını ve şahsının mağdur edilmesinin de adalete uymayacağını bildiğini belirtti. Şan ve şeref için yaşayan insan olduğunu açıklayan sanık az da olsa bir ceza olursa o kendisinin idam fermanı olacağını açıkladı. Bu tarzda atılan iftiraların son mağduru olması ile birlikte başka kimsenin başına gelmemesini de temenni ettiğini söyledi.