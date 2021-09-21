Sosyal Yardım Ödemesi Yapılacak! Başvuru Yapanlara 1100 TL Verilecek! Eylül Ayı Sonuna Kadar…

Pandemi yardımı ile ilgili yine duyuru geldi. Başvuru yapacak olan herkese 1100 TL destek ödemesi yapılacak. Pandemi dolayısı ile pek çok kişiye ödeme yapıldı. Tüm dünyayı ve ülkemizi ciddi oranda etkiyen ekonomik sorunlar birçok kişinin maddi açıdan zorluk çekmesine neden oldu.

Vatandaşları bu olumsuz durumdan kurtarmak için devlet yardımları gündeme getirdi. Devlet tarafından sunulan bu destek de 1100 TL lik ödeme vatandaşın biraz olsun rahat nefes almasını sağladı. Tüm vatandaşlar eylül ayı ile birlikte destek ödemelerini alabilecektir.

Destek Ödemesine Nasıl Başvuru Yapılır?

Destek ödemesine başvuru yapmak için PTT üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir. Ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlar devlet tarafından verilen bu desteklere başvuru yapabilirler. Bu zamana kadar pandemi ile ilgili olarak yapılan ödemelerden 1.5 milyondan fazla kişi faydalandı. E devlet üzerinden başvuru yaparak destekten faydalanabilirler. İlk aşamada 1000 TL olarak yapılan ödemeler, 1100 TL olarak güncellenmiş oldu. 3.faz ödemeler ise devam etmektedir. 4.faz ödemeler ile ilgili gerekli açıklamalar geldi.

Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Ödemeler PTT üzerinden yapılmaktadır. E-devlet şifresi olmayanlar PTT merkezlerinden belli tutarda ödeme yaparak şifre edinebilirler.

T.C. Kimlik Numaranızla Başvuru Yapabilirsiniz

E devlet üzerinden başvuru yapanlar TC kimlik numaralarına göre başvuru yapabilirler. Kimlik numarası göre başvuru yapan kişiler sistem üzerinde yaşanan yoğunluk nedeni ile belirtilen günlerde başvuru yapmaları gerekiyor.

TC kimlik numarası 0 ile bitenler pazartesi günü, 2 ile bitenler Salı günü, 4 ile bitenler Çarşamba günü, 6 ile bitenler Perşembe günü, 8 ile bitenler ise Cuma günü başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra hafta sonları tüm vatandaşlar başvuru yapabilirler. Yapılacak başvurularda öncelikli olanlar, engelli, gazi, asker aileleri, sigortasız olanlar ve herhangi bir mülkü bulunmayanlardır. Her aileden sadece 1 kişi başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Faydalanacak kişi ise sadece 1 kişidir.