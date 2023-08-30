Temmuz ayı ile birlikte emekli, memur ve asgari ücretliye uygulanan maaş artışı sosyal destek ödemelerini de etkiledi. En düşük memur maaşının 22.000 TL seviyesine yükseltildiği o kararın ardından engelli evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı alanlarında aldıkları bedel değişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş memur maaş artışındaki yeni düzenleme ile beraber sosyal yardım ödemelerinde de yükseliş yaşandığına dikkat çekti. Göktaş “Yeni düzenleme ile sosyal yardım programlarına yönelik aylık ödenen destek tutarı %17,55 arttırıldı” duyurusunda bulundu.

ENGELLİ AYLIĞI İLE ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı zammı ile birlikte artışa geçen sosyal destek ödemeleri yaşlılık aylığını 1.997 TL'den 2.348 TL'ye yükseltti. Engellilik oranına göre engelli maaşı da bir anda yükseldi. %40 ile 69 arası engelli bulunan vatandaş 1.594 TL yerine artık 1.874 TL ödeme alıyor. %70 ve üzeri engelli raporu bulunan bir vatandaş ise 2.392 TL yerine 2.811 TL ödeme alıyor.

18 yaş altı engeli bulunan kişinin engelli yakını aylık olarak 1.594 TL yerine 1.874 TL alıyor. Hafif silikozis hastalığı olanlar yeni dönemde 4.050 TL'ye kadar ödeme alıyor. Orta silikozis aylığı 4.629 TL, ağır silikozis aylığı 5.158 TL'ye kadar ulaştı.

EVDE BAKIM MAAŞI, DUL VE YETİM AYLIĞI İLE AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?