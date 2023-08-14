Milyonlarca memurun ve emeklinin yakından takip ettiği zamlı maaş görüşmelerinden engelli aylığı alanlar, 65 yaş maaşı bulunanlar ve evde bakım aylığı alanlarda etkileniyor. TİS zammı ile birlikte memur ve emekliliği etkileyecek bu zam 2 yıllık kesinleşerek sosyal destek ödeme zammını da ortaya çıkaracak. 2024-2025 mali ve sosyal hakların belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri için hükümet teklifinin %70 olduğu ifade edildi. Konuyla ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunuldu.

GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ! SOSYAL DESTEK YARDIMI İLK RAKAMLAR NE OLDU?

65 yaş aylığı engelli maaşı ve evde bakım maaşı ile ilgili hükümetin ilk teklifinin %70 olduğu iddia ediliyor. Memurlar ise bu zam teklifi için %110 olarak düşünüyor. Memurun ve emeklinin maaşının etkileneceği bu zamlı süreçte konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Işıkhan'ın yaptığı açıklamanın detaylarında şu sözleri yer verildi:

“Müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit etmekteyim. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik.”

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisine yakından ilgilendiren TİS görüşmelerinin ilk basamağı 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Toplu iş sözleşmesi kararının Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceği bildirilirken görüşmelerin sonucunda net bir rakama ulaşılacağı da ifade ediliyor.

İşçi sendikası ve hükümet arasında zam görüşmeleri devam ederken güncel engelli ve yaşlı bakım aylığı fiyatları yeniden gündeme getirildi. Yapılan son zamlar ile birlikte yaşlı aylığı 2.348 TL, %40 ile 69 arası engeli bulunan 1.874 TL, %70 ve üzeri engeli bulunan 2.811 TL destek ödemesi alıyor.