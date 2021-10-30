Sosyal Medya Üzerinden Kredi Başvurusu İçin Denizbank Atılımda Bulundu! Başvurular Açıldı!

Türkiye’de bir ilk DenizBank’tan geldi; DenizBank, kamu ve özel bankalar arasında bir ilk gerçekleştirerek sosyal medya üzerinden ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. DenizBank, son dönemlerde uygulama ve kampanyalarında son dakika açıklaması yapmaya devam etmektedir. bu son duyurusu ile de DenizBank, Facebook üzerinden bankacılık uygulama ve işlemleri ile son günlerde oldukça ilgi toplarken Facebook bankacılık uygulamasından sonra Twitter mecrası üzerinden de ihtiyaç kredi ve benzeri ürün başvurularını almaya başlayacak. Sosyal medya üzerinden yapılacak bu başvuruların detayları da oldukça dikkat çekici duruyor.

Sosyal medya platformlarından olan Twitter, Facebook, İnstagram, TikTok, Snapchat ya da Youtube gibi mecralar artık neredeyse hemen herkes tarafından gün içerisinde sıklıkla ziyaret edilmekte ve kamu ile özel olmak üzere birçok kurumun temsilciliklerinin ve hesaplarının aktif halde faaliyet gösterdiği sanal bir dünya haline gelmiştir. Sosyal medya platformları üzerinden son dakika duyuruları ve gelişmeleri de anlık olarak paylaşıldığı için vaandaşlara ve banka müşterilerine daha hızlı ve kolay ulaşım sağlanmaktadır. Sosyal medya üzerinden bankacılık işlemleri ise bekleme olmadan hemen ve hızlı bir şekilde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. DenizBank ise bu bankalar arasında sosyal medya kullanımına ve güncel gelişmelere rahatlıkla adapte olabilen yeni nesil bankacılık hizmeti sunmaktadır. Buna göre yeni sunduğu ihtiyaç kredisi için söz konusu başvuruları, Facebook’tan sonra Twitter kullanıcılarına da açarak resmi Twitter hesapları aracılığı ile de ihtiyaç kredi başvurusu için gerekli işlemler yapılabilecek. Bunun için bazı koşullar gerekecek.

Twitter Kredi Başvurusu DenizBank’ta

DenizBank, kamu ve özel bankalar arasında finans sektöründe sosyal medya platformlarını etkili şekilde kullanan bankalardandır. Son güncelleme ile beraber Facebook’tan sonra Twitter üzerinden de kredi başvurularını almaya başlayan DenizBank, Twitter üzerinden kişiler kendi hesaplarını kullanarak ihtiyaç kredi başvuru işlemlerini yapabileceklerdir. Bunun için uygulamadan ayrılmadan DenizBank’ın resmi Twitter hesabının anasayfasına giriş yapıp DM üzerinden kredi taleplerini iletmeleri yeterli olacaktır.

Kredi başvurusu için ise Twitter üzerinden DenizBank Twitter hesabına giriş yapılmalıdır. DenizBank resmi Twitter hesabına giriş yapın. @DenizKredi hesap sayfasına giriş yapın. @DenizKredi sayfasındaki direkt mesaj özelliğini kullanarak DM mesajı olarak talep iletin.