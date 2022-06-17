Soruşturma, Proud Boys'un Capitol İsyanındaki Rolünü Ayrıntılarıyla Anlatıyor

New York Times tarafından yapılan bir video incelemesi, aşırı sağ Proud Boys grubunun Başkan Joe Biden'in seçim zaferini devirmek amacıyla 6 Ocak 2021'de ABD Başkenti'ne saldıran isyancılar arasında öfkeyi körüklemeye nasıl yardımcı olduğunu ayrıntılarıyla anlatıyor.

Gazetenin çevrimiçi araştırmacıların çalışmalarını temel alan bir analizi, 6 Ocak'ta "grup üyelerinin nasıl koordineli bir şekilde manevra yaptığını", "daha önce bilinmeyen bir şekilde ve öncekinden farklı bir şekilde" gösterdi. ABD Kongresi'nin 2020 başkanlık seçim sonuçlarını onaylamak için toplandığı ABD Başkenti'ni basan yüzlerce başka isyancı.

Spesifik olarak, Cuma günü yayınlanan soruşturma, Proud Boys'un o gün nasıl çalıştığına dair bir modele işaret ediyor, görünüşe göre binaya erişim noktalarını belirliyor ve bu yerlerde protestocuları kızdırıyor, "bazen doğrudan şiddete katılıyorlar". Grup direnişle karşılaşırsa, yeniden bir araya gelip yeni giriş noktalarını hedef alıyor gibi görünüyorlardı.

Aylarca kimlik tespiti yapan gazeteye göre, grubun üyelerine liderleri tarafından "hareketlerini gizleyen bir şekilde ve ... eylemi ilerletmedeki önemlerini küçümseyecek şekilde" tanımlayıcı siyah ve sarı üniformaları giymemeleri talimatı verildi. Kalabalığın içinde Proud Boys üyeleri.

Bir Capitol polis memuru da dahil olmak üzere beş kişi isyanla bağlantılı olarak öldü . İki Capitol polis memuru da, seçimin asılsız bir şekilde "çalındığını" iddia eden eski Başkan Donald Trump'ın haftalarca süren bir yanlış bilgilendirme kampanyasının ardından saldırıdan hemen sonraki günlerde intihar ederek öldü.

Trump daha önce bir başkanlık tartışması sırasında Proud Boys'u kınamayı reddetmiş, bunun yerine Proud Boys'a "geri çekil ve beklemede kal" demişti. Grup, yorumu geniş çapta bir onay olarak gördü.

Cuma günü yayınlanan soruşturma geldi

Proud Boys'un eski lideri Enrique Tarrio ve grupla bağlantılı diğer dört kişi, Haziran başındaki ayaklanmadaki rolleri nedeniyle kışkırtıcı komplo kurmakla suçlandı. Aşırı sağcı Oath Keepers grubunun birkaç üyesine Ocak ayında aynı suçlama yöneltilmiş , bu da davada büyük bir tırmanışı temsil ediyordu ve isyanın kendiliğinden bir olay olduğu şeklindeki tanımlamayı çürütüyordu.

Tarrio, ayrı bir davadaki bir yargıcın kendisine Washington DC'den ayrılması emrini vermesinin ardından 6 Ocak'ta Kongre Binası'nda değildi.

Savcılar, Proud Boys'un Kongre'nin Biden'ın zaferini onaylamasını engellemek için komplo kurduklarını iddia ederek, kanıtların Tarrio'nun 6 Ocak 2021'den önce ABD Başkenti'ne baskın yapma ve hükümet binalarını işgal etme konusundaki tartışmalara dahil olduğunu gösterdiğini söyledi.