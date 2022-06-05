Sonunda Beklenen Haber Geldi! 2 bin TL Zam Gerçekleştiriliyor, Yarın İtibarıyla Alınıyor…

Son dakika haberi merak eden vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaştı… Bankalardan daha önce işlem yapan bireyler bundan böyle 2 bin liralık nakit onayı alabilecek. Bu sayede ihtiyaç duyulan nakit tutara ulaşılmış olunacak. Konu ile ilgili detayların ayrıntılarını sizler için derledik…

Ocak ayından itibaren, birçok banka kredi ürünlerinde limit artışı sağladı. Daha önce Ziraat Bankası 5 bin liralık tutar için nakit imkânı sunarken, şimdi aynı kampanyada tutar 7 bin lira olarak belirlendi. Daha önce Ziraat Bankası’ndan kredi çeken vatandaşlar banka şubesini ziyaret etmeden direkt olarak işlem yapması için nakit avans başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası kamu hizmeti olarak banka sektöründe faaliyet gösteren bankalardan biri olarak müşteri portföyü oldukça geniş bir konuma sahip. Bu nedenle bireylere sürekli olarak güncel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Son kampanyasında bireylere 7 bin lira tutarlı nakit imkânı veriyor.

2 Bin Liralık Zam Herkesi Memnun Etti

Önceki yıllarda 5 bin liralık nakit ödeme için yapılacak başvurularda, şu an için ihtiyacı bulunan ve bankada da hesabı olan vatandaşlara 7 bin lira tutar belirlendi. Şayet sizlerin de ihtiyacı var ise 7 bin liralık tutar için başvuruda bulunabilirsiniz. Banka şubelerine gitmeden Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden kredili mevduat hesabı için başvuruda bulunabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için banka ile direkt olarak iletişime geçebilirsiniz.

Bu şekilde yapılan başvurunun ardından banka artı parayı hesabınıza gönderir. 2 bin lira tutarında yapılan zam, nakit avans kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Nakit avans kredisini kullanan vatandaşlar 12 ay vadeli geri ödeme tablosu ile acil gereksinimlerini karşılayabilecek. Acil gereksinim duymanız halinde ya da kredi borcunuzu ödemek adına verilen bu artı parayı isterseniz ATM üzerinden kullanabilirsiniz.