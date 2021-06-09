Sonic Patlaması nedir? Adana Valiliği ve Mersin Valiliği patlama sesi açıklaması yaptı mı?

Sonic patlaması nedir? Adana ve Mersin'de duyulan patlama sesleri sonrası Adana Valiliği ve Mersin Valiliği açıklama yaptı mı? Adana ve Mersin'de duyulan patlama sesleri Sonic Patlaması mıydı?

Sonic patlaması nedir?

Basınç dalgası olarak bilinen ses, kulak tarafından toplanması ve titreşimlerle duyulur. Ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesiyle Sonic Patlama meydana gelir.

Adana ve Mersin'de duyulan seslerle ilgili Sonic patlaması olduğu iddia ediliyor. Sonik patlamalar, yüksek miktarlarla ses enerjisi üretilmesiyle insan kulağına patlama ve gök gürlemesiyle geldiği biliniyor.

Adana ve Mersin duyulan patlamalarla ilgili Sonic Patlaması olduğu iddia ediliyor.

Adana Valiliği ve Mersin Valiliği açıklama yaptı mı?

Hem Adana Valiliğindne hem Mersin Valiliğinden 9 Haziran 2021 Adana ve Mersin patlamasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.