Songül Öden’den Müjdeli Haber Geldi

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan yetenekli oyuncu Songül Öden, son olarak 2019 senesinde bir dizide rol almıştı. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Aile Hikayesi isimli dizide Hayat verdiği Reyhan karakteri ile son defa hayranları ile buluşan ünlü isim, daha sonra sevenlerinden uzakta durmuştu.

Ünlü oyuncu Songül Öden’i izlemeyi özleyen hayranları ise Netflix'te izleyici karşısına çıkan ve başrolünde Sarp Akkaya ile Songül Öden'in bulunduğu yeni film Beni Çok Sev'i merak ve heyecan içerisinde bekliyordu.

Geçtiğimiz haftalarda yayına giren film çok sayıda beğeni dolu yorum aldı ve adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından filmin bir sahnesinin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Songül Öden ise magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımın altına gelen yorumlar izleyici kitlesinin filmi çok etkileyici bulduğunu gözler önüne serdi. Oyuncunun hayranları fotoğraf altına filmi çok etkileyici ve duygusal bulduklarına dair çok sayıda yorum yazdı. Beni Çok Sev isimli başarılı filmin yönetmenliği ise Mehmet Ada Öztekin tarafından gerçekleşti. Öztekin, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde bulunduğu ve büyük başarılara imza atan 7. Koğuştaki Mucize filminin de yönetmenliğini gerçekleşmişti. Söz konusu filmde Sarp Akkaya ile Songül Öden’e Füsun Demirel, Ercan Kesal, Osman Çakır ve Güner Özkul gibi ünlü isimler de eşlik etti.

Filmin özetinde ise Konya Kapalı Cezaevi’nde gardiyan olarak çalışan bir adam olan Sedat görevi gereği mahkum olan Musa'yı bir gün süreliğine cezaevinden çıkarır ve memleketine götürür. Musa ise hapishanede bulunduğu 14 sene sonrasında ilk defa annesi, karısı ve kendisinden uzaklaşan kızı Yonca ile karşılaşır. Kızı Yonca ile çok güzel bir gün geçiren Musa, bazı durumların yanlış gittiğine dair hislere de sahip olur. Annesi ise Musa’ya gerçekleri anlatır ve Yonca'nın aslında onun kızı olmadığını, kızının öldürüldüğünü söyler. Artık Musa kızına başına gelenleri öğrenmek zorunda olan bir adamdır.