Son Yaz Ne Zaman Başlayacak?

Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve 2. sezon çalışmalarına başlayan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Senaryo gereği çekimlerin hem İstanbul hem de Rize’de gerçekleşeceği öğrenilmişti. İkinci sezonda ünlü oyuncu Ali Atay'ın Rize sahnelerinde halleri dizi hayranlarını şaşırtacak. Ünlü oyuncu, Savcı Selim olarak dizide rol alacak iken ikinci sezonda da oldukça önem taşıyan bir karaktere de hayat verecek.

03 Medya tarafından yapımın üstlendiği Son Yaz dizisinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor ve başarılı işi ile beğeni topluyor. Senaryosunu Cem Görgeç, Cenk Boğatur ve Deniz Dargı’nın kaleme aldığı Fox TV dizisi Son Yaz, 2. sezon çekimlerine start verdi. Dizinin ikinci sezon çekimlerinden ilk kareler de basın ile paylaşırken izleyici kitlesi yeni bölümleri merak ve heyecan içerisinde beklemeye başladı.

Hikayesini İstanbul'a taşıyan Son Yaz dizisinden yeni sezon fotoğrafları ortaya çıktı. Ali Atay ile Alperen Duymaz, fotoğrafları paylaşırken oyuncuların paylaşımlarına çok sayıda beğeni dolu yorum da geldi. Dizinin ilk sezonunda meydana gelen Canan'ın trajik ölümü sonrasında Kara ailesinin ve Akgün'ün nasıl olaylar tecrübe edeceği büyük bir merak içerisinde bekleniyordu. Dizinin ikinci sezonu çekimlerinden ilk kareler heyecan ile karşılandı ve izleyici kitlesi 2. sezona dair araştırmalarda bulundu.

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı dizide Canan'ın ölümü her şeyin değişmesine sebep olmuştu. Trajik ölüm ile birlikte Kara Ailesi ayrı ayrı yerlere savrulurken Selim ise Canan'ın ölümünü kaldıramayacak inzivaya çekilmişti. Diğer taraftan Akgün'ün de kaçak durumunda olması ilgi çeken bir gelişme olarak görüldü.

Projenin oyuncu kadrosunda yer alan Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz, Sezer Koç, Halil Babür, Arif Pişkin, Yunus Narin, Yasemin Yazıcı, Cengiz Okuyucu ve Ata Nedim Arman ikinci sezonda rollerine devam etmekte.