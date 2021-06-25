Son Yaz Dizisinde O Detay Dikkatlerden Kaçmadı!

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve birinci sezonunu başarı ile tamamlayan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi daha ilk bölümü itibariyle seyircilerin kalbini çalmıştı. Hikayesinin tutarlılığı ile dikkatleri üzerine çeken Son Yaz projesi günlük hayata uygun bir şekilde ilerleyen hikaye kurgusu ile de takdir toplamıştı. Senaryonun yanı sıra oyuncuların sergilemiş olduğu performanslar ile de adından söz ettiren Son Yaz dizisi ekranların en başarılı projeleri arasında yer aldı.

Son Yaz isimli sevilen dizinin hem senaryosunun hem de hikaye kurgusunun başarılı bir şekilde ekranlara gelmesi seyirci kitlesini de canlı tuttu. 21 bölümlük başarılı sezonda izleyici kitlesinden yüksek ilgi gören ve hiç düşmeyen temposu ile devam eden proje oldukça beğeni topladı. Alperen Duymaz ve Ali Atay gibi birbirinden başarılar iki oyuncunun performansları ile de öne çıkan dizi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ise kritik bir role hayat verirken Funda Eryiğit her zaman sergilediği ustalık ile ekranlardaki yerini almıştı. Diğer taraftan Son Yazısı dizisinde bazı gelişmeler yaşanacağını hakkında yorumlar yapıldı ve dizinin yeni bir döneme geçeceği dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu kadrosuna veda eden isimlerin yerine yenileri eklenirken izleyici değişimler ile adeta şok olmuştu. Senaryo gereği Olgun Toker'in projeye veda etmesi sonrasında Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit’in de kadrodan ayrılması dikkat çekici bir gelişme olmuştu. Daha sonra ise diziye veda edenlerin 2 kişi değil toplamda 5 kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Erdem Şanlı, Şebnem Dönmez ve Emre Karayel isimli oyuncuların diziye veda etmesi ardından hikayenin de çok farklı noktalara gideceği algılandı. Seyirci kitlesi ise bu sırada dizide yaşanacak olan değişimlerin ilk sezon kadar başarılı olup olmayacağını sorguluyor.