Son Yaz Dizisi Karar Aşamasında! Tamam Mı Devam Mı?

2. sezonunu Fox TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Son Yaz dizisi bazı problemler yaşıyor. Cumartesi rekabetinde yerini alan sevilen proje, geçtiğimiz sezonda Cuma akşamları yayınlanıyordu. Aşk Mantık İntikam’ın güzel sonuçlara ulaşması sebebi ile Cumartesi gününe geçen yapım, güncel olarak iki farklı dizi ile yarışmakta. Dizinin günü hakkında yapılan değişiklik nedeni ile Son Yaz dizisi Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi iki kaşarlı dizi ile rekabet halinde.

Kardeşlerim ile Gönül Dağı dizileri geçtiğimiz sezonda biriktirdikleri sadık izleyici kitlesi ile yollarına ve bir şekilde devam etmekte idi. Fakat Son Yaz dizisi ise geçtiğimiz sezonda da reyting oranlarında problemler yaşıyor ve yaşanacak gelişmeler merak ediliyordu. Buna rağmen, kemik bir izleyici grubuna ulaşan dizi son anda yeni sezonda da yayınlanacağını duyurmuştu 2. sezonun başlaması ile beraber hikaye oldukça farklı bir atmosfere taşındı ve oyuncu kadrosu da yenilendi.

Birinci sezona göre daha ilgi çekici olan ve yüksek çekim kalitesi ile ekranlara getirilen dizi oyuncuların performansları ile de beğeni toplamakta. Fox TV reyting oranlarına göre bir yapımın devam edip etmeyeceğine karar veriyor ve dizilerin ismini çok fazla önemsemiyor. Uzak Şehrin Masalı isimli dizide bu duruma bir örnek olarak verilebilir. Oldukça başarılı bir hikaye ve güçlü oyuncu kadrosu ile yayına getirilen Uzak Şehrin Masalı rakiplerinin gerisinde kalmış ve düşük reyting oranları almıştı. Final kararı alan dizi izleyicileri üzüntüye boğarken Son Yaz da tehlikeli bir döneme giriş yaptı.

Yayınlanan bölümler sonrasına düşük gelen reyting oranları sebebiyle dizi hayranları oldukça tedirgin oldu. Dizi ilerleyen bölümlerde ciddi bir yükseliş yaşamaz ise Fox TV, Son Yaz için final kararı verebilir. Projenin oyunculuk kalitesi de ilk sezon üzerinde seyrediyor fakat reyting oranları ise dizinin devamlılığı için önemli bir nokta.