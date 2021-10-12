Son Yaz Bitiyor Mu? Seyirci Üzgün!

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesinin bu hafta sona ereceği açıklanmıştı. Başarılı dizi, ikinci sezonu ile beğeni toplamış ve yayın hayatına büyük umutlar ile başlamıştı. Fakat Son Yaz isimli sevilen dizinin düşük reyting sonuçları elde etmesi ise ekranlara veda etme vaktinin geldiğini gösteren bir gelişme oldu. İzleyici kitlesi ise dünyanın dört bir tarafından projenin sona ermemesi için çaba gösterdi ve emek harcadı.

Final kararı dizinin seyirci kitlesinin tepkisi ile karşılandı ve hayranlar bir araya gelerek video hazırlığında bulundu. Hazırlanan video, Türkçe ile başladı fakat farklı dillerde devam ederek ilgi çekti. Dizinin sadık izleyici kitlesi projenin yapım şirketine seslendi ve önemli açıklamalarda bulundu. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Son Yaz hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Seyirci kitlesinin hazırladığı videoda farklı dillerin okunması ilgi ile karşılandı ve konu magazin gündeminde yer aldı. Sadık izleyicilerin hazırlığı videoda diziden sevilen sahneler de bulundu ve sosyal medya paylaşım rakamlarının yanı sıra projenin önceki reyting oranları gibi rakamsal veriler de paylaşıldı. İzleyici kitlesinin hazırladığı videonun yaklaşık olarak 18 saat sonra 70 binin üzerinde izlenme rakamına ulaşması ise ilgi çeken bir gelişme oldu.

FOX TV, yaklaşık olarak iki sezondur fazla sayıda dizi yapıyor ve düşük reyting oranları elde eden yapımlara şans vermeden final bölümünün yayınlanmasına karar veriyor. Seyirci kitlesi ise kanalın aldığı kararlarına tepkide bulunuyor ve sevdikleri dizilerin bitmemesi için çaba gösteriyor. Pek çok dizi ile aynı kaderi paylaşan Son Yaz projesi de final yapma yolunda ilerlemekte. Dizi hayranları ise kanal yönetimi tarafından alınan karara eleştirilerde bulundu ve alınan bu kararın bozulmasını istedi.