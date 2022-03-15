Son Nefesime Kadar Dizisinden Final Sürprizi Geldi

Fox TV ekranlarının sevilen projesi Son Nefesime Kadar isimli dizi Çarşamba akşamlarında yayınlanıyordu fakat seyirci kitlesinden yeterli ilgiyi görememesi sebebi ile hayal kırıklığına uğratmıştı. Emre Kınay, Nurgül Yeşilçay ve Ertan Saban'ın başrollerinde yer aldığı projenin 5. bölümü ile final yaparak ekran hayatını sonlandırma kararı aldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra finalde bir önceki 4. bölümün ise 16 Mart Çarşamba akşamında izleyici kitlesi ile buluşacağı belirtildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Finalden bir önceki bölüm olan dördüncü bölümde yaşanacak olan gelişmeler ise dizinin hayranları tarafından araştırıldı. Peki Son Nefesime Kadar dizisi 4. bölümde neler yaşanacak, hangi olaylar ekranlarda yayınlanacak?

Ejder’i yakalayan Mihri karakteri onu adalete teslim etmiş olacak ve kızı Melisa'ya verdiği sözü sonunda yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacak. Diğer taraftan Umut ise seneler sonra kavuşmuş olduğu babasından vazgeçmeye gönüllü davranmayacak ve konu hakkında yaşanan gelişmeler merak konusu olacak.

Bununla birlikte Emel ile Mihri, Ejder karakterinin Umut üzerinde yarattığı yıkamı nasıl tamir edeceklerini bilemeyecek ve bu konu ile ilgili kafa karışıklığı yaşanacak. Kaçırılma olayının etkisinden kurtulması sebebiyle Suzan ise Ceylan ile Berke'nin yardımı ile ona bir sürpriz hazırlayacak. Diğer taraftan hazırlanan bu sürpriz Suzan'ın umduğunun tersine Hazan'ı da memnun edemeyecek.

Yaşanan olaylar sonrasında Ferzan karakteri seneler önce Mihri’den ayrılmasının bir hata olduğunu anlayacak ve bu konu ile ilgili bir karar vererek yeni bölüme damgasını vuracak. Gökçe'den ayrılarak yeniden Mihri ile beraber olacak olan Ferzan almış olduğu karar ile adından söz ettirecek.

Almış olduğu bu karar Mihri’den beklenilen karşıladı alamayacak ve Ferzan karakteri sert bir tepki ile karşılaşacak. Babası ile yaşanılan travmatik olay sonrasında Umut karakteri okula yeni tayini çıkan öğretmeni sayesinde eski mutlu günlerine dönüş yapacak.