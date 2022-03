Son Nefesime Kadar Dizisinde Emre Bey İlgi Topladı

Fox TV ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkan Son Nefesime Kadar dizisi dün akşam 3. yeni bölümünü ekranlara getirdi ve dizi hayranları ile buluştu. Projenin dün akşam yayınlanan 3. yeni bölümünün sonucunun ise hayal kırıklığına uğrattığı öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar dizisi izlenme oranlarında beklenen sonucu veremedi fakat Emre Bey ise dizinin yıldızı olarak yorumlandı. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri oldukça düşük izlenme oranları elde eden dizi hakkında detaylı bilgiler ve projenin yaşayacağı gelişmeler ile ilgili merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Ertan Saban, Emre Kınay ve Nurgül Yeşilçay gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrollerde yer aldığı dizi 3. yeni bölümünü ekranlara taşıdı ve oldukça heyecanlı sahneler izleyici kitlesi ile buluştu. Mihri karakteri Ejder’in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştirmeyi başardı ve Hazan'ı kurtararak istediğini elde etti.

Nehir karakteri daha sonra Erjder’le giriştikleri bir amansız mücadele ardından gözlerini hastanede açtı ve sorduğu ilk soru dikkat çekti. Gözlerini hastanede açan Mihri karakteri Ejder’i yakalayıp yakalayamadığını sordu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Hastaneden çıkması ardından da Mihri karakterinin Ejder’in peşini bırakmayacağını düşündürüyor ve konu hakkında yorumlar yapılıyor.

Her ne kadar dizide çok başarılı oyuncular yer alsa ve hikaye de yayın hayatına heyecanlı bir şekilde yayın hayatına devam etse de Son Nefesime Kadar isimli televizyon dizisi projesi reyting oranlarında istenen çıkışı elde edemiyor. Projede kötü karakter olan Ejder karakterine hayat veren Emre Bey ise dizinin parlayan yıldızı olarak görülüyor. Projede sergilediği performans ile herkesten tam not alan ünlü oyuncu, izleyici kitlesini kendisine bağlıyor ve ilgi çekiyor. Seyirci, ünlü isim hakkında yorumlarda bulunurken her ne kadar oyuncunun kötü bir karakteri canlandırsa da mükemmel bir performans sergilediğini yazıyor.