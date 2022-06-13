Son Meclis Onayından Geçti! Haber Emekliye: 6000 TL Ödeme Olacak

Meclisten geçen yeni bir haber emekliye verildi! Emekli maaşı alan kişilere meclis onayından geçen yeni kampanyada, emekli maaşını kamu bankalarından alıyorsanız, artı para olarak 6000 TL ödeme gelecek! 6000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen emekli, maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'tan alması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 6000 TL'ye kadar nakit alacak kişiler, bankadan emekli maaşı alması gerekiyor. Verilecek olan bu ödeme kredi olarak değil, kredili mevduat hesabı olarak verilmektedir. Son zamanlarda artan enflasyon ve zamlardan sonra bankalarda kolları sıvadı ve kredi imkanı sağlayacağını açıkladı!

Sizlerde başvuru yapmak istiyorsanız, hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız, o bankadan işlem yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası 6000 TL ödeme

Devlet bankası olan Ziraat Bankası 6000 TL ödeme için kolları sıvayan ilk banka. Başvuru yapmak isteyenler Ziraat Bankası üzerinden 6000 TL ödeme alabileceklerdir. 6000 TL ve üzerinde nakit imkanından faydalanmak isteyenler, bankanın mobil uygulamasından, müşteri hizmetlerinden ve bankanın şubelerinden işlemlerini yapabilmektedirler. Kredi onayı alarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, 6000 TL ödeme almak için ayrıca bankanın kredi şartlarına uygun olması durumunda, bankadan yüksek limitli kredi de kullanabilir.

Verilecek olan 6000 TL nakit, kredili mevduat hesabı olarak kişilerin banka hesaplarına artı para olarak yatacaktır. Ziraat bankası yeni yaptığı bu kampanyada, başvuru yapan emeklilerin maaşlarına göre bir limit belirler ve bu limitlere göre işlem yapar.

Vakıfbank 6000 TL Ödeme

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 6000 TL ödeme alabileceksiniz. 6000 TL'ye kadar ödeme almak isteyenler, 6000 TL için başvurusunu Vakıfbank internet sitesinden yapabileceklerdir. Vakıfbank internet sitesine giriş yaparak buradan bireysel müşteri olarak işlem yapacak ve internet bankacılığından emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru yaparak KMH alabileceksiniz.

Halkbank 6000 TL Ödeme

Halkbank üzerinden de 6000 TL ödeme almak isteyenler banka şubelerine gitmelerine gerek yok. Emekli maaşınızı bu bankadan almanız şartı ile sizlere 6000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşı bu bankalar üzerinde olan kişiler, uygun faizlerle kredi alabilecek ve şartlara uygun olursa ve daha önce kredi almadıysa 250.000 TL'ye kadar kredi alabileceklerdir.