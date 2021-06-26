Son Gün! Banka Hesabınız Varsa, 8000 TL Hesabınıza Yatacak, Tek Tıkla Başvuru Yapılacak ve Sonuç Belli Olacak!

Bankalar için kampanyaların son günü. Sizler de 8000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız hemen bugün başvuru yaparak, hesabınıza 8000 TL'yi atabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için yapılan bu kampanyada daha önce 5000 TL'ye kadar verilen bu krediler 3000 TL daha yükseltildi. 8000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullandırılmaktadır. Denizbank, Akbank ve Finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyada son günlere yaklaşılırken, müşteriler, başvuru nasıl yapılır merak etmektedir.

Denizbank, Akbank ve Finansbank üzerinden bir hesabınız varsa bu kredileri banka şubelerine gitmeden başvuru yapabilecek ve yine banka şubelerine gitmeden kredi onayı alırsanız, hesabınıza onaylı krediyi yatırabileceksiniz. Sizlerde 8000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, bankaların kredi başvuru şartlarına uygun olan müşteriler grubundaysanız hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir veya onay alıp almadığınızı da görebilirsiniz.

Bankalar kendi sosyal medya hesaplarından da yapmış olduğu bu kredi başvurusunda son günlere yaklaşıldığını ve temmuz ayı itibariyle bayram kredisine geçeceklerini duyurdu. 8000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler, bu kredileri hemen kullanabileceklerdir. Bankaların nasıl kredi başvurusu yaptıkları hakkında detayları haberimizde öğrenebilirsiniz. Sizlerde başvuru yapmak istiyorsanız size uygun olan bankayı seçerek hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden 8000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere SMS atarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar. Ayrıca banka müşterisi olan kişiler, Denizbank'ın mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup hemen kredi kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde banka ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı, müşterilerine sunmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Denizbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi onayı almak istiyorlarsa, kredi notunun en az 1200 üzerinde olması gerekiyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak, 32 80 numarasına gönderip, bu şekilde de kredi başvurusunda bulunabilirler.

Akbank Kredi Başvurusu

Akbank kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerde, bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını 7 gün 24 saat yapabilmektedirler. Banka yapmış olduğu duyuru ile birlikte kredi almak isteyen kişilere 8000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak onay vereceğini de duyurdu. Kredi almak isteyen kişiler, ayrıca bu bankanın SMS kredi servisini kullanarak ta ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedirler. Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak, 44 25 numarasına göndermeleri gerekmektedir. Yapılan kredi başvurusu sonrasında banka, değerlendirmeye alacak ve sizlere hemen kredi sonucunu verecektir.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

8000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veren bankalardan birtanesi de hızlı onay veren Finansbank olmaktadır. 50 30 numarasına, TC kimlik numaranızı göndererek, bu bankadan ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapılan bu kredi kampanyasında kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler onayı alabiliyorlar.